Güncel

Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 10:46
Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı


Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."
  • yangın kontrol altında
  • Çanakkale yangın
  • Gelibolu yangını

