Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."