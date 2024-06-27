Çanakkale'deki yangında 31 hektar alan zarar gördü

Ayvacık ilçesinde Behramkale köyü yakınlarında makilikte, dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Yangın 5 helikopter, 10 uçak, 4 ilk müdahale aracı, 20 arazöz ve su ikmal aracı ve 225 personelle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz de alevlerin içinde kaldı. Personel ise son anda aracı terk etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla 6 saat sonra kontrol altına alındı. Yunan şehir devletlerinin iyi korunmuş örnekleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ile Athena Tapınağı alevlerden etkilendi. Yangın nedeniyle 31 hektar, 43 futbol sahası büyüklüğünde orman dışı alan zarar gördü.

ASSOS ÖREN YERİ İNCELEME İÇİN 3 GÜN ZİYARETE KAPATILDI

Yangından etkilenen Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nda inceleme ve hasar tespit çalışmaları yapılması için ören yeri 3 gün ziyarete kapatıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışması devam etmektedir. Yangında Assos Ören Yeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve ören yerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Ören yerimiz 27-29 Haziran tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır" denildi.