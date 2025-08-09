Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti.

Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı.

Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Yangında; merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildi.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.

Paylaşımında Yumaklı, şöyle dedi:

Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir."

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca Yumaklı, Sarıcaeli köyü yakınlarından çıkan yangınla ilgili dört şüphelinin de jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.