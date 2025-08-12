İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Çanakkale yangınına 16 hava aracı müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

13 noktadan bu orman yangını sebebiyle, 1983 karayolundan 237 vatandaşımız, denizyolu olmak üzere toplam 2.220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi.

139 vatandaşımız yangın olumsuz etkilendi. Şuan tedavisi devam eden, hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi.