Çanakkale'den İstanbul'a gurur seferi: TCG Anadolu, Zafer Yolculuğunu tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle, Milli Mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla düzenlenen Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği için saat 09.00'da Gelibolu'dan başlanan seyir faaliyeti tamamlandı.

Önce Çanakkale Boğazı'nı, ardından İstanbul Boğazı'nı geçen gemi, Sarayburnu Limanı'na yanaşarak demir attı.

Etkinliğe katılan gençler, geminin limana yanaşma anını üst güverteden izledi. Gençler, İstanbul manzarasıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

"GÜZEL, KEYİFLİ, UNUTULMAZ BİR YOLCULUKTU"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyeti, gemiden inişlerinde İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı.

Bakan Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle beraber Mavi Vatan'da Zafer Yolculuğu etkinliği kapsamında TCG Anadolu gemisiyle keyifli bir yolculuk gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gurur verici bir gün yaşadıklarını, gençlerin bu yolculuktan çok keyif aldığını dile getiren Bak, gençlere savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini, Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğunu anlattıklarını kaydetti.

Bak, savunma sanayisinin ve ülkenin gelişmesi için yapılan yatırımların kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki savaşlar, kuzeydeki Ukrayna-Rusya Savaşı, yine güneyde gerçekleşen savaşlar bize şunu öğretiyor. Bu bölgede güçlü olmak gerekiyor. Özellikle caydırıcılık için böylesine önemli yatırımların gerçekleşmesi gerekiyor. İHA, SİHA üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Komutanımız anlattı. Kendi gemilerimizi kendimiz yapıyoruz. Şu anda 36 gemi inşaat halinde. Yine uçak gemisi yapılıyor, onun da pisti tamamlanmak üzere. Deniz Kuvvetlerimizin potansiyelini, niçin önemli olduğunu, Karadeniz ve Ege'deki durumları anlattılar. Çocuklarımız çok bilgilendi. Güzel, keyifli, unutulmaz bir yolculuktu."

GENÇLER TCG ANADOLU'YU GEZEREK TARİHİ BİR DENEYİM YAŞADI

Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliğinde, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan toplamda 350 genç yer aldı.

Yaklaşık 8 saat süren yolculuk boyunca tarihi bir deneyim yaşayan gençler, hem TCG Anadolu gemisini gezme fırsatı buldu hem de burada verilen konferanslarla "mavi vatan"ın önemini öğrendi.