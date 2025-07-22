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Çanakkale'den kan donduran olay! İki gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle yaşadı

Çanakkale'de kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu 63 yaşındaki Dinara Alya Urkasimova, evinde ölü bulundu. Cansız bedeni streç filme sarılı halde bulunan Urkasimova'nın, 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine 'Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım' yazdığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İHA22 Temmuz 2025 Salı 13:23 - Güncelleme:
Çanakkale'den kan donduran olay! İki gün sevgilisinin streç filme sarılı cesediyle yaşadı
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Çanakkale'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova evinde ölü bulundu. Alya Urkasimova'nın evinde polis tarafından sevgilisi Metin K. (47) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Streç filmine sarılı halde polis tarafından cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın sevgilisinin polisteki ilk ifadesinde, "Masaj yaptığı sırada fenalaştı. Bir anda nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım. Geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim" dedi.

Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi. Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesindeki apartmanın 5'inci katına giden polisler kapıyı çaldı. Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova nerede olduğunu sorması üzerine Metin K., kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesediyle karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K'yi gözaltına aldı. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dinara Alya Urkasimova'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

Masaj yaptığı sırada fenalaştı. Bir anda nefessiz kaldı, öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.

WHATSAPP DURUM GÜNCELLEMESİNE YAZDI

Öte yandan dün evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine 'Evlilik hazırlıgı içindeyim bir süreliğine canakkale dışında olacağım sosyal mediaya bakmıyacagım' yazdığı ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

  • Özbekistan uyruklu
  • WhatsApp durum güncellemesi
  • Evlilik hazırlığı

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