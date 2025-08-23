İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'den sevindirici haber: Kontrol altına alındı
Güncel

Çanakkale'den sevindirici haber: Kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 01:17 - Güncelleme:
Çanakkale'den sevindirici haber: Kontrol altına alındı
ABONE OL

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'da çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilerek, "Yangını tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ilgardere köyü kırsalında dün saat 14.22 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın yangına 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri TOMA, köylüler de tankerlerle su taşıyarak destek oldu.

İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışıldı.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaş tedbiren güvenli bölgelere nakledildi. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunuldu.

Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi meydana gelmedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.