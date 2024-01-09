İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9422
  • EURO
    32,7611
  • ALTIN
    1958.58
  • BIST100
    7808.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'nin bazı bölgelerinde kar yağışı başladı
Güncel

Çanakkale'nin bazı bölgelerinde kar yağışı başladı

Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.

AA9 Ocak 2024 Salı 14:15 - Güncelleme:
Çanakkale'nin bazı bölgelerinde kar yağışı başladı
ABONE OL

İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, AA muhabirine, taşımalı eğitim kapsamında köylerden ilçe merkezine gelen öğrencilere öğleden sonrası için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Şu an için köy yollarında ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Abacı, "Köy Hizmetlerine bağlı iki ekibimiz hazır bekliyor." dedi.

Lapseki Kaymakamlığından yapılan duyuruda ise "İlçemizde devam eden kuvvetli rüzgar ile kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında öğleden sonra taşıma yoluyla eğitim öğretime erişim sağlayan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün süreyle ara verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.