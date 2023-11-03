Çanakkale'nin ilk kahraman şehitleri anıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4,5 ay önce yaşanan olayda şehit düşen askerler için düzenlenen program, Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Köyü Camisi'nde mevlit okutulmasıyla başladı.

Seddülbahir Kalesi'nin girişinde yer alan İlk Şehitler Anıtı'nda devam eden anma etkinliğinde, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ile vatandaşlar tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Eceabat Müftüsü Sinan Çetin'in şehitler için dua etmesinin ardından Vali Aktaş ve beraberindekiler, İlk Şehitler Kabristanı'na karanfil bıraktı.

Kaşdemir, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tarihi Alan Başkanlığı olarak yaşanan büyük mücadeleyi, vatan savunmasını asla unutmamak, bu topraklarda doğan Çanakkale ruhunu unutturmamak ve gelecek uşaklara aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Her zaman büyük bir güçle, gayretle çalışacaklarını ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızdaki ilhamı Çanakkale ruhundan alıyoruz. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Cumhuriyet'e giden ilk yolların başladığı ve kurtuluşa olan inancın ortaya çıktığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine ilk çıktığı bu mekanlarda, Çanakkale ruhu da Milli Mücadele ruhu da Cumhuriyet ruhu da asla eksik olmayacak ve kıyamete kadar var olacak. Bir kez daha bize bu toprakları vatan yapanları, bu toprakları kurtaranları, bu topraklarda Cumhuriyet'i kuranları Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçikleri rahmet, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz."