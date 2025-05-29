Canan Kaftancıoğlu ''askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama'' davasında hakim karşısında

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Kaftancıoğlu, "Kolluk kuvvetlerinin seçim günü mükerrer görevlendirme kağıtları ile oy kullandıklarına dair bilgi gelmesi üzerine atmış olduğum tweeti, emniyet veya Jandarma Genel Komutanlığına yönelik değil, bu kurumları itibarsızlaştıran çalışanlarına yönelik attım." dedi.

Kaftancıoğlu daha sonra paylaşımını, işini iyi yapan kişileri rencide ettiğini düşünerek sildiğini ve konuyla ilgili açıklama da yaptığını savunarak beraatini istedi.

Sanığın avukatı Hasan Fehmi Demir, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 11 Aralık'a erteledi.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğünün, avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçenin özetine değinilerek, Canan Kaftancıoğlu'nun 27 Mayıs 2023'te eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı suça konu paylaşımının, emniyet personeli hakkında mesnetsiz ve asılsız yorumlar içerdiği ve personele iftira atıldığının belirtildiği ifade ediliyor.

Jandarma Genel Komutanlığının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesinin özetine de yer verilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımında doğru olmayan açıklamalarda bulunarak kamuoyunu yanlış ve Jandarma Genel Komutanlığına karşı yanıltıcı algı yaratmaya çalıştığının aktarıldığı kaydediliyor.

İddianamede, söz konusu şikayetler üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı ancak dosyaların yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlatılıyor.

Her iki soruşturma evrakının da hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirildikleri belirtilen iddianamede, Kaftancıoğlu'nun paylaşımının doğrudan kolluk kuvvetlerini hedef aldığı, şüphelinin emniyet ve jandarma personelini aşağılamak kastıyla hareket ettiği ifade ediliyor.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.