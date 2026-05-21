İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6212
  • EURO
    53,1955
  • ALTIN
    6646.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Canan Kaftancıoğlu için ''zorla getirme'' kararı
Güncel

Canan Kaftancıoğlu için ''zorla getirme'' kararı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Hakim duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
Canan Kaftancıoğlu için ''zorla getirme'' kararı
ABONE OL

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Sanık Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın ilk celsesinde mahkeme, sanık Kaftancıoğlu hakkında 'zorla getirme emri' düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

ÖNERİLEN VİDEO

''Kızıma küfür etti'' deyip öldüresiye dövdü: Dehşet anları kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.