Canan Kaftancıoğlu'nun skandal çıkışına böyle cevap verdiler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala önce CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ardından da Türk Tabipler Birliği art arda dehşete düşüren açıklamalar yaptı.

Öyle ki Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, özellikle polisleri kızdırdı.

Sosyal medya hesabından sandık başındaki görevlilere yönelik uyarılar yapan Kaftancıoğlu, devletin polisine karşı adeta eyleme çağırdı.

"SURATINA DA TÜKÜREBİLİRSİNİZ"

CHP'li isim "Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler... Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali (ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira." dedi.

SANDIK BAŞINDAN TEPKİ GELDİ

Kaftanoğlu'nun küstah ifadeleri, büyük tepki gördü.

Bugün sandığa giden duyarlı kolluk kuvvetleri, Kaftanoğlu'na seçimini yaparak cevap verdi.

CHP'li isme gönderilen mesajlar ise dikkat çekiciydi.

Polis rozeti ile notunu bırakan bazı seçmenler, şunları yazdı:

"Birileri tükürün demiş, biz böyle tükürdük", "Surata tükürmek lafla değil, icraatla olur Kaftancıoğlu. Bir oy ile hepinizin suratına tükürdük", "Canan'a okkalı cevabımız", "Canan Kaftancıoğlu ve ortakları olan PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP'lilerin yüzüne böyle tükürdük", "Türk hekimleri olarak sonuna kadar yanınızdayız Cumhurbaşkanım"...

TABİPLER BİRLİĞİ, KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ

Hükümetin attığı her adımın karşısına yer alan Türk Tabipler Birliği de seçim çağrısı yaparak, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesini istemişti.

Yapılan açıklamada, "Emeğimizin kıymetinin bilindiği sağlıklı bir gelecek umut edebilmek için artık değişim zamanı" ifadeleri kullanılmıştı.