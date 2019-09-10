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‘Canavar koca’ can çekişmesini izlemiş 

Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katleden Bekir Erkol hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Erkol’un kanlar içerisinde yerde yatan kadının can çekişmesini izlediği belirtildi. 

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Konya’da, 22 Ağustos’ta eşi Tuba Erkol’u (37), yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde katleden Bekir Erkol (40) hakkında, ‘canavarca hisle eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, tarafından kabul edildi.

KURTARMAK İSTEDİLER  

İddianamede Bekir Erkol’un eşinin karnının üzerine oturarak defalarca bıçakladığı vurgulandı. Daha önce yaşanan şiddet olayı nedeniyle uzaklaştırma alan Bekir Erkol’un sabah iş çıkışı eşinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı eve geldiği ve aralarında henüz tam tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, Tuba’nın ‘Burak, Talha’ diye bağırarak yardım istediği, bunun üzerine çocukların salona koştuğu anlatıldı.İddianamede, çocukların salona girdiğinde Tuba Erkol’un sırt üstü yerde yattığı, Bekir Erkol’un kadının karnının üzerine oturarak göğüs kısmından birçok kez bıçakladığı belirtildi. Çocukların annelerini kurtarma girişimlerine de değinilen iddianamede, çocukların bir ara babalarını annelerinin üzerinden çektiği sırada Tuba Erkol’un kaçmaya başladığı, çocukların babalarının annelerinin peşinden gitmesini engellemek için salon kapısını kapatmaya çalıştığı ancak Bekir Erkol’un kapılara açarak talihsiz kadının peşinden gittiği anlatıldı. 

İNDİRİM UYGULANMASIN

Tuba Erkol’un kapıdan çıktıktan sonra sırt üstü yere düştüğü, Bekir Erkol’un yere düşen eşini bıçaklamaya devam ettiği, katledilen kadının, olay yerinde can çekişerek hayatını kaybettiği ve eşinin de can çekişmesini izlediği belirtildi. Cumhuriyet Savcısı, cinayetin ‘canavarca hisle’ gerçekleştirildiğini belirterek, sanık Bekir Erkol hakkında takdir indiriminin uygulanmamasını talep etti. Otopside, Tuba Erkol’un vücudunda 14’ü öldürücü, toplam 46 bıçak darbesinin olduğu belirtilen iddianamede, ceza indirimi uygulanmaması talep edildi. 

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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