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Güncel

Cani adamın kediye akılalmaz eziyeti! Önce dövdü sonra fırlattı, ama polisten kaçamadı

Eskişehir'de yabancı uyruklu bir şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini önce dövdü sonra koltuğa fırlattı. Olayın ardından kedinin vücudunda çatlaklar oluştu.

IHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:33
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Edinilen bilgilere göre vahşi olay, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Deneme sokakta yaşandı. Pooya Sedighi (32) isimli şahıs, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kedisini döverek fırlattı. Yabancı uyruklu şahısın yayınını izleyen hayvanseverler durumu Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’ne ulaştırdı. Dernek Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, Pooya Sedighi hakkında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. İhbarı üzerine şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.

“KEDİNİN BACAĞINDA ÇATLAK VAR”

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, kedinin kurtarıldığını söyledi. Yapıcı, "Kedimizin bacağında çatlağı varmış. Kedinin tedavisini de yaptırmışlar ve şükür artık güvende. Dernek olarak da şikayette bulunduk. Polis ekipleri şahsı yakaladı ve adli işlemlere başlandı” dedi.

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