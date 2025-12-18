İSTANBUL 13°C / 5°C
  Cani anne için karar çıktı! 3 yaşındaki kızını canice katletmişti
Güncel

Cani anne için karar çıktı! 3 yaşındaki kızını canice katletmişti

3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

18 Aralık 2025 Perşembe 15:42
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde istinaf mahkemesince verilen bozma kararının ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sevda K. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen sanığa, "altsoyu kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını "iyi hal" indirimiyle müebbet hapis cezasına düşürdü.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Sevda K. (35), 25 Mart 2023'te 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verilmiş, karar, Konya Bölge Adliye Mahkemesince akıl sağlığına ilişkin raporun detaylandırılması gerektiğine ilişkin değerlendirmeyle bozulmuştu.

