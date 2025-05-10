İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cani babanın cezası belli oldu! Savunması isyan ettirdi
Güncel

Cani babanın cezası belli oldu! Savunması isyan ettirdi

Gaziantep'te, 2 yaşındaki çocuğunu öldüresiye darp eden ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıyan babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Üst sınırdan ceza verilen cani babanın mahkemedeki savunmasında 'şaka yapıyordum' demesi ise pes dedirtti.

IHA10 Mayıs 2025 Cumartesi 08:39 - Güncelleme:
Cani babanın cezası belli oldu! Savunması isyan ettirdi
ABONE OL

Gaziantep'te 6 Nisan 2025 tarihinde yabancı uyruklu Yusuf El Taha, çocuğuna cani şekilde şiddet uygulamıştı. Olay sonrası tutuklanan cani baba, hazırlanan iddianamenin ardından Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Darp zanlısı baba, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmaya, zanlı avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Yusuf El Taha'nın 'olay sırasında şaka yapıyordum' sözleri ise salondaki herkesi şoke etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, acımasız babaya kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ve üst sınırdan 19 yıl hapis cezası verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 6 Nisan 2025 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba, infiale neden olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından yakalanarak tutuklandı. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.