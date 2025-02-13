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Cani babanın sözleri kan dondurdu! Vahşetin izi yüzünde

Tekirdağ'da, sosyal medyadaki paylaşımı yüzünden 13 yaşındaki kızı Dilem'i boğarak öldüren A.Y.'nin yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti.

Akşam Gazetesi13 Şubat 2025 Perşembe 08:46 - Güncelleme:
Cani babanın sözleri kan dondurdu! Vahşetin izi yüzünde
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Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki kızı Su Dilem'i öldürüp sonra da kendi bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan A.Y. (44), tedavisinin ardından tutuklandı. İfadesinde sosyal medyada kızının erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini belirten cani, "Kızımı okuldan aldım, eve geldik, tartıştık. Çok sinirlendim, Su Dilem'i kanepede boğdum, sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Su Dilem Yazıcı'nın otopsi işlemlerinde ise iki bileğinde de 1'er cm'den derin kesiklere rastlandı. A.Y.'nın cinayette intihar süsü vermeyi planladığı anlaşıldı.

Katil zanlısı A.Y. adliyeye sevk edilirken yüzünde kızına ait tırnak izleri olduğu görüldü.

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