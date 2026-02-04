İSTANBUL 13°C / 6°C
  Cani koca adliyeye sevk edildi: Hamile eşini silahla yaralamıştı
Güncel

Cani koca adliyeye sevk edildi: Hamile eşini silahla yaralamıştı

Antalya'da 37 haftalık hamile eşini bacaklarından silahla vurarak yaralayan şahıs, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHA4 Şubat 2026 Çarşamba 13:55
Dün saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana gelen olayda, Abdullah A. (33) ile 37 haftalık hamile eşi Hatice A. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., tabancayla hamile eşini sağ ve sol dizlerinden vurduktan sonra aracıyla kaçtı.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Hatice A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Abdullah A.'nın eşini vurduktan sonra binadan çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Abdullah A.'nın ellerinde eldivenle apartmanda olduğu anlar yer aldı.

Antalya'da dehşet anları

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Hamile eşini silahla yaralayarak kaçan şahıs, gece saatlerinde yakalandı. İfade işlemleri için Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Abdullah A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Semt polikliniği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Abdullah A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, bir anlık öfke ile eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

