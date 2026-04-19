  • Cani koca dehşet saçtı! Önce defalarca bıçakladı, sonra eve kilitledi
Sivas'ta bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini 4 yerinden bıçaklayıp eve kilitledi, itfaiye tarafından kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

IHA19 Nisan 2026 Pazar 13:40 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Boşanma aşamasındaki çiftin evinden bağrışmalar duyan komşular durumu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri kadının eve kilitlenmiş olduğunu fark etti.

BIÇAKLAYIP EVE KİLİTLEDİ

İtfaiyeden yardım estendi. İtfaiye ekipleri kilidini kırıp kapıyı açtıklarında S.E. (27) isimli kadını kanlar içerisinde buldu. Kocası V.E.( 28) tarafından bıçakla yaralandığı düşünülen genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dört yerinden bıçaklanan kadının tedavisi sürürken, olayın şüpheli kocanın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • boşanma
  • bıçaklama
  • kurtarma
  • hastane tedavisi

