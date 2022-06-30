CANiK'e ABD'den ödül! ''İnovasyonda ulaştığımız son noktayı dünyada temsil etmeyi sürdüreceğiz''

ABD'de silah endüstrisinin en önemli ödüllerinden ICA (The Industry Choice Awards) 2022'de, SFx RIVAL ile Yılın Tabanca Ödülü'nü kazanan CANiK, son 6 yıl içinde 4'üncü kez bu ödülü alma başarısını gösterdi. CANiK, bu ödülü daha önce de 2017'de TP9 SFx, 2019'da TP9 ELITE COMBAT, 2020'de TP9 ELITE SC ile almıştı. Özellikle tüketici memnuniyeti ve değerleri dikkate alınarak belirlenen ICA ödüllerinin, tamamen bağımsız bir kurum olarak da ayrı bir önemi bulunuyor.

'ABD'DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ'

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK markamız, Türkiye'den global pazarlara doğru büyürken, elde ettiği prestijli ödüllerle hem kalitesini dünya çapında tescilliyor hem de bilinirliğini daha da artırıyor. Köklü geçmişimiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan ürünlerimizle sadece şirketimizin değil Türk savunma sanayinin vitrinine de nitelikli bir değer kazandırıyoruz. Uzman ekibimizin uzun soluklu bir çalışmayla tasarladığı ürünlerimizle, kullanıcılara daha iyi bir atış deneyimi sunuyoruz. ABD'de elde ettiğimiz bu prestijli ödülü, silah dünyasının en zorlu pazarında sürdürdüğümüz başarının temsili olarak görüyoruz. Aldığımız bu ödülle Amerika'daki pazar payımızı artırırken, Ar-Ge ve inovasyonda ulaştığımız son noktayı dünyada temsil etmeyi sürdüreceğiz" dedi.