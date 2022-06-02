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Canım Annem dizisi Cemre (Selin Sezgin) kimdir, kaç yaşında? İşte Selin Sezgin dizileri

Canım Annem dizisi oyuncularından Selin Sezgin, Tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Oyuncunun hayatı, izleyici tarafından merak edildi. Canım Annem dizisinin Cemre'si Selin Sezgin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Selin Sezgin evli mi? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...

2 Haziran 2022 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
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Selin Sezgin, Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. sayfa programına konuk oldu. Haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Canım Annem dizisinde Cemre karakterine hayat veren oyuncu, 2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filmindeki Emine rolüyle oyunculuk kariyerine başladı. Peki Canım Annem dizisi Cemre (Selin Sezgin) kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte oyuncunun biyografisi

SELİN SEZGİN KİMDİR?

Canım Annem dizisinde Cemre rolüne hayat veren Selin Sezgin, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

SELİN SEZGİN DİZİLERİ

Selin Sezgin, Türk drama dizisi Elif'teki Melek rolüyle uluslararası üne sahip olmuştur.

2006 yılında Zeytinyağlı Yiyemem Aman filmindeki Emine rolüyle oyunculuk kariyerine başladı.

Selin Sezgin 1990, yılında Ankara'da doğdu. Türk aktris ve sanatçı. Türk drama dizisi Elif'teki Melek rolüyle uluslararası üne sahip olmuştur.

Sezgin, son olarak ise Canım Annem dizisinde Cemre karakterini canlandırıyor.

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