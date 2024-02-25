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  • Alevlere teslim olan konteynerden evladını kurtarmayı başaran anne: Ben orada öleceğimi bilsem bile çocuğu çıkartmak isterdim
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Alevlere teslim olan konteynerden evladını kurtarmayı başaran anne: Ben orada öleceğimi bilsem bile çocuğu çıkartmak isterdim

Hatay'da geçici yaşam merkezinde çıkan yangında alevlere teslim olan konteynera girerek evladını kurtarmayı başaran anne Çiğdem Çalar, canını hiçe sayarak yaptığı hareketle takdir topladı.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 08:45 - Güncelleme:
Alevlere teslim olan konteynerden evladını kurtarmayı başaran anne: Ben orada öleceğimi bilsem bile çocuğu çıkartmak isterdim
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Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana gelen yangında 3 konteyner alevlere teslim olmuştu. Yangının çıktığı esnada yan konteynerde olan anne, beşikte uyuyan evladını kurtardığı esnada yaralanmıştı. Yangından yaralı olarak kurtulan anne ve çocuk olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Çalar ve 1 buçuk yaşındaki evladı Çınar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Hatay Valiliği yuvaları yanan Çalar ailesini Haraparası Mahallesi'nde kurulan Stadyum 2 Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Canını hiçe sayarak evladını kurtaran anne, yaptığı davranışla takdir topladı.

"BEN ORADA ÖLECEĞİMİ BİLSEM BİLE ÇOCUĞU ÇIKARTMAK İSTERDİM"

Evladı için alevlerin içine giren Anne Çiğdem Çalar, "Konteynırımı temizledim. Bana kaynanam seslendi. O da benim arka konteynırımda oturuyor. Çocuğumu beşikte yatırdım. Arka konteynera gittim. Bir patlama sesine benzer bir ses geldi. Benim küçük çocuk geldi. Anne konteyner yanıyor dedi. Ben koştum, direk içeriye daldım. Çocuğu çıkardım, çıktım. Çocuğum yanmış durumdaydı. Çocuğumun kafası, gözü ve eli yanmıştı. Benim de kafam, sırtım ve boynum yandı. Ben orada öleceğimi bilsem bile çocuğu çıkartmak isterdim. Sonra ambulanslar geldi. Bizi hastaneye götürdüler. Tedavilerimizi çok güzel yaptılar. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

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