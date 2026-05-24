Canını kurtardı, altınlarını aradı! Bayram yolculuğunda araçları küle döndü

Olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara kara yolu 14. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'dan eşinin memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine bayram tatiline gitmek üzere yola çıkan Suriye uyruklu Mohamad Noor Jatara (29) idaresindeki 34 MHF 022 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü aracı yol kenarına çekerken kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile otomobilden son anda inerek canlarını kurtardı.

Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bayram için memleketlerine gitmeye çalışan aile büyük üzüntü yaşarken, araç sürücüsü Mohamad Noor Jatara yangının ardından yanan aracın içerisinde şoför koltuğunun altında bulunduğunu söylediği altınları aradı ancak bulamadı. Araçla birlikte, ailenin kurban için ayırdıkları paranın da yandığı öğrenildi.

Jandarma yangınla ilgili iminceleme başlattı.