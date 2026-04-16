Binevler Taziye Evi'nde taziyeleri kabul eden Ramazan Kara, AA muhabirine, eşinin hayatını öğrencilerine adamış bir eğitimci olduğunu söyledi.

Yaşadığı acıyı tarif ederken zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kara, "Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu." ifadesini kullandı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.



MAHALLE MUHTARI: ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE KAPANMIŞTI

Saldırıda olay yerine ilk gidenler arasında yer alan Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, yaşananları anlattı. Silah sesleri üzerine okula gittiğini söyleyen Özen, "Ben muhtarlıktaydım. Silah seslerine koşarak geldik. O anda olanlar olmuş, çocuklarımız yaralanmış" dedi.

"VEFAT EDEN ÖĞRETMEN ÇOCUKLARIN ÜZERİNE KAPANMIŞTI"

Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için üzerine kapandığını söyleyen Özen, "Dikkatimi çeken bir şey oldu. Vefat eden öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı. Bir bayan öğretmendi. Ortalık kötüydü, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ben buraya geldiğimde aileler daha gelmemişti. Öğretmenler vardı. Birkaç tane de polis gelmişti" dedi.

Çocukların pencereden atladığını anlatan Özen, "Çocuklar pencereden atlarken 'Atlamayın' dedik. Atlayanın da ayağı kırıldı. Çocuklar da 'Geliyor' diyerek pencereden atlıyorlardı. Kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize yaşatmasın" diye konuştu.