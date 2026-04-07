  • Caniyi kamera kaydı ele verdi! 5 yarım altın için yaşlı kadını öldürdü
Güncel

Caniyi kamera kaydı ele verdi! 5 yarım altın için yaşlı kadını öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne cinayeti, polisin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Yaklaşık bin 200 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, yaşlı kadının üzerindeki 5 adet yarım altını alarak bozduran zanlıyı operasyonla yakaladı.

IHA7 Nisan 2026 Salı 07:07 - Güncelleme:
Caniyi kamera kaydı ele verdi! 5 yarım altın için yaşlı kadını öldürdü
Olay, 31 Mart 2026 günü saat 18.00 sıralarında Ayniali Mahallesi 3315 Sokak üzerindeki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen eşi İbrahim Böcüne tarafından hol kısmında hareketsiz şekilde bulunan 69 yaşındaki Mürşide Böcüne'nin, yapılan ilk incelemesinde boğazında tülbent olduğu ve boğularak öldürüldüğü değerlendirildi.

Yapılan kontrollerde yaşlı kadının üzerinde bulunan altınların da alındığı tespit edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, bölgedeki 100 farklı güvenlik kamerası incelenerek yaklaşık bin 200 saatlik görüntü analizi yapıldı.

Maktulün eşi evden ayrıldıktan sonra sokağa giren siyah giyimli şüphelinin E.A. (32) olduğu tespit edildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşı vasıtasıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayla ilgili E.A., B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. (16) savcılıktan serbest bırakılırken, B.A. (20) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yaşlı kadını 5 yarım altın için öldürdüğü belirlenen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

