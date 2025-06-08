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Çankaya Köşkü yakınında hareketli anlar... Trafikte dehşet saçtı

Ankara'da Çankaya Köşkü yakınlarında alkollü bir kişi trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti. Polis ekipleri müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. İşte haberin detayları...

İHA8 Haziran 2025 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Çankaya Köşkü yakınında hareketli anlar... Trafikte dehşet saçtı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çankaya Köşkü yakınında alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs trafikte başka bir sürücüye silah çekti, çevredeki görevli polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol etkisindeki bir sürücü, trafikte başka bir sürücü ile tartışmaya girdi. Sonrasında alkollü sürücü, diğer sürücüye silahının kabzası ile saldırdı ve ardından birkaç el havaya ateş açtı. O esnada Dışişleri Konutu önünde bulunan görevli polisler şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın ardından hastaneye kaldırılan alkollü sürücünün hayati tehlikesi olmadığı, saldırıya uğrayan sürücünün ise sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca alkollü sürücünün emekli polis olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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