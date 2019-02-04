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'Çankaya'ya kadın eli değmeli'

AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, Kızılay'da vatandaşlarla buluştu. Türkmen, “Çankaya'ya bir kadının eli değmeli” dedi.

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Kızılay Meydanı'nda AK Parti Çankaya Gençlik Kolları tarafından stant kuruldu. Ankaralı vatandaşların Çankaya Belediye Başkan adayı Türkmen'e desteklerini gösterdikleri stantta pankart üzerine el basma ve imza atma etkinliği düzenlendi. Kurulan standın önünde mini bir konser de gerçekleşti. Mini sokak konserinde başkan adayı Türkmen, hem şarkı söyleyip enstrüman çaldı hem de konseri dinleyenlerle halay çekti. Türkmen, merhum Cem Karaca'nın ‘Islak Islak' adlı şarkısını da seslendirdi.
 
Etkinlikte konuşan Türkmen, “Çankaya Belediyesine bir kadının eli değmeli. Yaklaşık 1 aydır süren seçim çalışmamızın yorgunluğunu düzenlenen bu güzel günde üzerimden attım. Bugün burada Çankayalı seçmenlerle buluşmaktan dolayı çok memnunum. Gördüğünüz gibi gençlerle birlikteyim. Gençler neredeyse ben de oradayım” ifadelerini kullandı.

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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