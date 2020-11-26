Çankırı elektriğini çöpten çıkaracak

26 Kasım 2020 Perşembe 17:10 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 17:10

Tesisin açılışını AK PARTİ Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu gerçekleştirdi. Akbaşoğlu tesisin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Akbaşoğlu, “Yenilenebilir enerji konusunda hem Çankırı'da hem Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde önemli yatırımları söz konusu. Son 18 yılda kilovatsaat bakımından yenilenebilir enerjiyi 4 misli büyüttük. Bunlara daha yenilerini de ilave edeceğiz. Enerji dış ticaret açığı, cari açık konusunda Türkiye'nin en büyük meblağını ortaya koyuyor. Bunu Türkiye’nin sorunu olmaktan çıkaracağız” dedi.

