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Çankırı şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca’nın naaşı memleketi Çankırı’da toprağa verildi.

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Şehit Koca’nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından köy meydanı yakınındaki alana taşındı. Yapılan cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, baba Zekeriya Koca ile aile fertlerine başsağlığı diledi. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Koca’nın şehit olduğu saldırı sonrası teröristlere ait hedefler ateş altına alınmış 25’i öldürülmüştü. 

 

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