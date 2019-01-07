Çankırı yarın okullar tatil mi 8 Ocak Çankırı kar tatili Valilik MEB son dakika açıklamaları

8 Ocak Çankırı yarın okullar tatil mi Çankırı kar tatili var mı? Çankırı Valiliği MEB açıklamalar ilde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Çankırı kar tatili haberlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yurtta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretim hayatı olumsuz etkileniyor. Peki, Çankırı’da kar tatili oldu mu Çankırı’da 8 Ocak yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı’da kar tatiliyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri? Türkiye yoğun kar yağışı altında. Türkiye'de okullar tatil mi? Ankara'da, Konya'da okullar tatil edildi mi? İşte il ve ilçelerde kar tatili ilan edilen okullar? Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime (7 Ocak 2019) ara verildi. Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle (7 Ocak 2019) tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi. - Belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Belediye görevlilerinden Satı Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar nedeniyle temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kent genelinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Demirci, "Karla mücadele yapıyoruz. Yollar ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar daha rahat yürüyebilsin diye özellikle yaya kaldırımlarını temizliyoruz." dedi. Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. "Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün (7 Ocak 2019) ara verildiğini duyurdu. Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, yarın kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de yarın bir gün idari izin verildiğini belirtti. Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara (7 Ocak 2019) verilmesi kararlaştırıldı. Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar tatil (7 Ocak 2019) edildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime ara (7 Ocak 2019) verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime yarın devam edileceği kaydedildi. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların tatil edildiği (7 Ocak 2019) duyuruldu. Uşak'ta da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara (7 Ocak 2019) verildiği belirtildi. Samsun, Çorum, Bingöl ve Konya'da bazı ilçelerde tatil. İç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu Samsun'da da Vezirköprü'nün yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara (7 Ocak 2019) verildiği duyuruldu. Çorum'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Olumsuz hava şartları yüzünden yarın kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Daha önce Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı, Uğurludağ, Dodurga, Osmancık, Boğazkale ve Oğuzlar ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumları (7 Ocak 2019) tatil edildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime (7 Ocak 2019) ara verildi. Kırşehir'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaman, Akpınar, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim ve öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesinin kararlaştırıldı. İl merkezi ve Mucur ilçesinde kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi. Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar tatil edildi (7 Ocak 2019) . Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi. Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim tatil edildi (7 Ocak 2019). Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara (7 Ocak 2019) verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi(7 Ocak 2019). Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayıralan ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi. Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir." Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışı dolayısıyla Reşadiye ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu. ANKARA'YA DA KAR GELİYOR Ankara'da bugün hissedilen hava sıcaklığı -1 olarak dikkat çekiyor! Ankara ayazlarının yoğun olarak yaşandığı başkentte yer yer hissedilen hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düşüyor. Başkent Ankara'da bugün yani 6 Ocak Pazar kar yağışı bekleniyor. ANKARA İÇİN ŞİDDETLİ KAR UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu doğusu hafif karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra batısı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 5°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

BURDUR °C, 1°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ankara, Kırıkkale çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

CANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur zamanla karlakarışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

BOLU °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu karlakarışık yağmurlu

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak rakımın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimleri ile Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SIIRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'in doğusu, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz açıklarında fırtına, Marmara, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batısı yer yer karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (20-40 km/sa), doğusu akşam 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 2,5m,akşam Doğu Karadeniz'in doğusu 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatı, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin kuzeyi kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı ile açıkları öğle ve akşam saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 ila 4,0mGörüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Doğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

Kar Neden Yağar ve Nasıl Oluşur? Doğa olayları arasında sıklıkla karşılaşılan bir tür olarak kar yağışları da dikkat çekmektedir. Kış aylarında daha sık ve daha çok gözlemlenebilen kar yağışlarının nasıl gerçekleştiği, nasıl meydana geldiği ise merak konusu olabilir. Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmezler. Bulutların yer aldıkları yüksekliklerde de hava sıcaklıkları haliyle düşüktür. Bu süreçte yerden yükselen su buharı söz konusu düşük sıcaklıktaki tabaka ile karşılaşır. İşte bu anda, süblime adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Kristalleşerek buz halini alan su buharı tanecikleri, 0,1 milimetrelik çaplara sahip olurlar. Bu kristallerin birbirlerine yapışması da kar tanelerini meydana getirir. Kar yağışı bu tanelerin yeryüzüne inmesi ile gerçekleşirken, eğer bulutlar ile yer arasında bulunan havanın sıcak olması durumu söz konusu ise kar tanelerinin yağmura dönüşmesi de mümkün olur. Çünkü yeteri kadar ısınmış olan hava bu taneleri sıvı forma çevirecektir. Eğer sıcaklık yeteri kadar yüksek değilse bu taneler aynı kristaller halleri ile yere düşerler ve kar yağışı meydana gelir. Bununla beraber zaman zaman sulu kar (sulu sepken) olarak adlandırılan yağışların olduğu da görülür. Bu tip yağışların asıl sebebi ise yer ile bulutlar arasındaki değişken havalardır. Hava sıcaklığına göre tanelerin aldıkları şekil ya da sahip oldukları formlar da değişebilir. Kar taneleri çok hafiftirler. Ortalama bir kar tanesi 3 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 2 saatte tamamlar. Yani bir kar tanesinin hızı, saatte 1,5 kilometre denebilir. Genel bir yargı olarak kar yağdığında havanın ısındığı sanılır. Fakat bu durum tam olarak böyle değildir. Bunun tam tersi olarak ısınan havanın kar yapmasına ortam oluşturduğu söylenebilir. Çünkü çok soğuk olan hava içinde su bulunma kapasitesi son derece azdır. Zaten bu tarz havalarda yukarı çıkamayan suyun don veya kırağıya dönüşmesi gözlemlenebilir. Böylesine bir hava şartı görülüyor ise kar yağışı meydana gelmez. İşte havanın biraz olsun ısınması ile su buharının yukarıya taşınıp soğuk kütleler ile karşılaşması sonucu ortaya kar yağışı çıkar. İnsanlar da böyle yumuşak havaların kardan dolayı oluştuğunu zannederler. Kar tanelerinin meydana gelmesi doğal mucizeler arasında gösterilebilir. Her ne kadar günümüzde suni kar üretimi yapılabilse de söz konusu süreç kesinlikle basit bir süreç değildir. Öte yandan gerçek kar tanelerinin tam ortalarında çekirdek şeklinde toz parçacıklarının bulunması, bu parçacıkların olmaması durumunda ise saf suyun kristalleşemediği (-40 derecelerde bile) durumları bile bu doğal mucizeyi kanıtlar niteliktedir. İlk Suni Kar Üretimi 1975 yılında, Amerika’nın Berkeley, California Üniversitesi’nde ilk suni kar üretimi gerçekleştirildi. Prof. Steve Lindow tarafından “snomax” isimli bir protein toz parçacıkların yerine kullanıldı ve en nihayetinde suni kar üretilmiş oldu. Hatta söz konusu suni kar üretimi 1994 Norveç Kış Olimpiyatları kapsamında da yoğun olarak kullanıldı. Kar Kristallerinin Yapısı Altıgen bir şekli olan kar kristalleri, her kolundan 3 ve 12’li farklı kollara ayrılır. Söz konusu dizilişin sebebi olarak ise oksijen atomlarının dizilişi gösterilmektedir, ancak bu önerme henüz kanıtlanmamıştır. Bir Diğer Kristal Yağışı; Dolu! Daha çok ılıman iklimlerde ve bahar aylarında görülebilen dolu yağışları, kar tanelerinin oluşumuna benzer bir sürece sahiptir. Isınan havanın taşıdığı su buharı, hava akımlarının da destek olması ise çok daha yüksek noktalara ulaşır. Neredeyse 12.000 metre (12 km) yüksekliğe çıkan bu su buharı, bu alanda -50 derecelik bir hava sıcaklığı ile karşılaşır. İşte burada doğrudan buz kristallerine dönüşen su buharı, yine bu alandaki güçlü hava akımları ile birbirlerine yapışırlar ve buz taneleri haline gelirler. Yani kristal taneler daha da irileşir ve birleşmenin verdiği bir büyüklük söz konusu olur. Birleşen kristallerin tane haline gelmesi ile bu tanelerin ağır oldukları da fark edilebilir. Ağırlığından dolayı hızlı şekilde yeryüzüne inmeye başlayan buz taneleri, yeryüzü ile bulutlar arasındaki mesafe boyunca sıcaklık ne olursa olsun erimeye pek vakit bulamazlar. Kar tanelerinde olduğu gibi sıcak havada eriyip yağmur olma, soğuk havada formunu koruma durumu yoktur; doğrudan buz taneleri olarak yere düşme mevzu bahistir. Buz tanelerinin, yani doluların çapları en düşük 5 milimetre olarak ifade edilebilir.

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri? Türkiye yoğun kar yağışı altında. Türkiye'de okullar tatil mi? Ankara'da, Konya'da okullar tatil edildi mi? İşte il ve ilçelerde kar tatili ilan edilen okullar? Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime (7 Ocak 2019) ara verildi. Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın merkez ilçe ve bağlı köylerdeki okulların bir gün süreyle (7 Ocak 2019) tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi. - Belediye ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor Şehir merkezinde yaklaşık 7 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Belediye görevlilerinden Satı Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra yağmaya başlayan kar nedeniyle temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kent genelinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Demirci, "Karla mücadele yapıyoruz. Yollar ve kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlar daha rahat yürüyebilsin diye özellikle yaya kaldırımlarını temizliyoruz." dedi. Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. "Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kente etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün (7 Ocak 2019) ara verildiğini duyurdu. Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre gün boyunca süren yoğun kar yağışı ve geç saatlerde oluşması muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, yarın kentteki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Ümit, engelli ile hamile kamu personeline de yarın bir gün idari izin verildiğini belirtti. Açıklamasında, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümit, "Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, biraz da ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın." ifadelerini kullandı. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara (7 Ocak 2019) verilmesi kararlaştırıldı. Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 8 ilçede okullar tatil (7 Ocak 2019) edildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kent merkezi ve Devrekani ilçesinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime ara (7 Ocak 2019) verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime yarın devam edileceği kaydedildi. Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okulların tatil edildiği (7 Ocak 2019) duyuruldu. Uşak'ta da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara (7 Ocak 2019) verildiği belirtildi. Samsun, Çorum, Bingöl ve Konya'da bazı ilçelerde tatil. İç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu Samsun'da da Vezirköprü'nün yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara (7 Ocak 2019) verildiği duyuruldu. Çorum'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Olumsuz hava şartları yüzünden yarın kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Daha önce Sungurlu, İskilip, Laçin, Kargı, Uğurludağ, Dodurga, Osmancık, Boğazkale ve Oğuzlar ilçelerinde okulların tatil edildiği duyurulmuştu. Bingöl'de de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumları (7 Ocak 2019) tatil edildi. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime (7 Ocak 2019) ara verildi. Kırşehir'in 4 ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaman, Akpınar, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim ve öğretime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesinin kararlaştırıldı. İl merkezi ve Mucur ilçesinde kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi. Kar yağışı nedeniyle Karabük'ün 4 ilçesinde okullar tatil edildi (7 Ocak 2019) . Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bitlis merkez, Mutki ve Tatvan ilçeleri ile bağlı köylerdeki okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi. Amasya'da, 2 ilçede okulların tamamı, 1 ilçede ise taşımalı eğitim tatil edildi (7 Ocak 2019). Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara (7 Ocak 2019) verildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 okulda taşımalı eğitime bir gün ara verildi(7 Ocak 2019). Andırın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin kuzeyinde bulunan mahallelerdeki Akifiye, Rıfatiye ve Altınyayla Ortaokulu ile Geben ilkokulu, ortaokulu ve lisesinde taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildiği belirtildi. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma nedeniyle bugün il merkezi ve merkez köylerinde taşımalı eğitime ara verildi, Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çayıralan ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi. Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir." Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışı dolayısıyla Reşadiye ilçesindeki belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği duyurulmuştu. ANKARA'YA DA KAR GELİYOR Ankara'da bugün hissedilen hava sıcaklığı -1 olarak dikkat çekiyor! Ankara ayazlarının yoğun olarak yaşandığı başkentte yer yer hissedilen hava sıcaklığı -10 dereceye kadar düşüyor. Başkent Ankara'da bugün yani 6 Ocak Pazar kar yağışı bekleniyor. ANKARA İÇİN ŞİDDETLİ KAR UYARISI Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu doğusu hafif karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra batısı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, 0°C

Çok bulutlu

EGE

Çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu

MANISA °C, 6°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 5°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

BURDUR °C, 1°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Ankara, Kırıkkale çevreleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Konya- Antalya yolunun toroslar bölümünde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

CANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur zamanla karlakarışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

BOLU °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların öğle saatlerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu karlakarışık yağmurlu

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin edilen yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak rakımın 1000 metre üzerinde olduğu kuzey kesimleri ile Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SIIRT °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'in doğusu, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz açıklarında fırtına, Marmara, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batısı yer yer karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (20-40 km/sa), doğusu akşam 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 2,5m,akşam Doğu Karadeniz'in doğusu 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatı, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin kuzeyi kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı ile açıkları öğle ve akşam saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0 ila 4,0mGörüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Doğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.