Çankırı'da 4 adrese eş zamanlı operasyon: 6 şüpheliye gözaltı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Merkez ve Yapraklı ilçesinde 6 şüpheliye yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.