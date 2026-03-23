İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3332
  • EURO
    51,2148
  • ALTIN
    6117.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çankırı'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Çankırı'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 75 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

AA23 Mart 2026 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlükleri ile Kurşunlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'dan İstanbul istikametine giden bir tırda düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde ekiplerce, durdurulan tırda yapılan kontrollerde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.