  Çankırı'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncel

Çankırı'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çankırı'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 16:14
Çankırı'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kastamonu'dan Ankara'ya yeni doğan bir bebeği sevk eden E.Ç. yönetimindeki 37 SP 074 plakalı ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde B.B. idaresindeki 34 GUM 749 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü B.B. yaralanırken, ambulansın taşıdığı yeni doğan bebek de tedbir amacıyla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin işlemlerinin ardından tekrar Ankara'ya sevk edileceği, yaralı sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

