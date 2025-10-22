İSTANBUL 21°C / 16°C
Güncel

Çankırı'da eski koca dehşeti

Çankırı'da eski eşi tarafından bıçaklanan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

22 Ekim 2025 Çarşamba 10:57
Çankırı'da eski koca dehşeti
Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığında Buğdaypazarı Mahallesi Burçak Sokak ile Adaçayı Sokak'ın kesişimde eski eşi S.Y. (43) tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kertlez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan S.Y. ise Yapraklı ilçesi kara yolu kenarında bıçakla intihar girişinde bulundu.

Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

