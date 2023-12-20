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Çankırı'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı

Çankırı'da kan donduran bir olay yaşandı Bir şahıs, babasını öldürüp sobada yaktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Çankırı'da kan donduran cinayet: Babasını öldürüp sobada yaktı
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İddiaya göre, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'ndeki bir evde yaşayan İ.D. (40) ile babası Hasan D. (68) arasında 2 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, babasını bıçakla öldürüp cesedini baltayla parçalayarak evdeki sobada yakmaya çalıştı.

Hasan D'den bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin evde yaptığı aramada, sobada Hasan D'ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan İ.D, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan İ.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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