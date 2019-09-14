27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çankırı'da korkutan deprem: Ankara'da da hissedildi

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de hissedildi.

  • AA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

‘Yerli tohum, milli görev’

‘Yerli tohum, milli görev’

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Pomakların renkli festivali ‘Pavli’ panayır palace

Pomakların renkli festivali ‘Pavli’ panayır palace

Ali’nin ölüm yolculuğuna Mehmetçik ‘dur’ dedi

Ali’nin ölüm yolculuğuna Mehmetçik ‘dur’ dedi

90 bin öğrenciye 500 bin defter

90 bin öğrenciye 500 bin defter

Goller Sörloth’a emanet

Goller Sörloth’a emanet
 

POPÜLER HABERLER

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Acılı ailelerin nöbeti sürerken HDP´den skandal açıklama: Katılım da olacak savaş da...

Türk mühendisler geliştirdi: Dünyanın en iyisi

Türk mühendisler geliştirdi: Dünyanın en iyisi

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

Seri katillerden tüyler ürperten sözler!

3 bin 200 yıl sonra açığa çıktı... Büyük gizem

3 bin 200 yıl sonra açığa çıktı... Büyük gizem

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA