Çankırı'da korkutan deprem: Ankara'da da hissedildi
Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de hissedildi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.
İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.
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