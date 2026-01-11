İSTANBUL 11°C / 2°C
Güncel

Çankırı'da korkutan kaza... Şarampole devrilmekten kıl payı kurtuldu

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şarampole devrilmekten elektrik direğine çarparak kurtuldu.

AA11 Ocak 2026 Pazar 19:33 - Güncelleme:
Çankırı'da korkutan kaza... Şarampole devrilmekten kıl payı kurtuldu
ABONE OL

Ramazan S. idaresindeki 54 H 2118 plakalı süt tankeri, iddiaya göre navigasyonun yanlış yönlendirmesi dolayısıyla ilçedeki dar sokaklarda ilerlemeye çalıştı.

Kale Mahallesi İsmail Semerci Caddesi üzerinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, binaya çarpmamak için yol kenarındaki boşluğa doğru manevra yaptı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmekten elektrik direğine çarparak kurtulan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

