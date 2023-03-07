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Çankırı'da kumar oynayan şahıslara suçüstü baskın

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 şahsa toplam 16 bin 220 TL para cezası kesildi.

IHA7 Mart 2023 Salı 09:14 - Güncelleme:
Çankırı'da kumar oynayan şahıslara suçüstü baskın
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Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçunun önlenmesine yönelik Çankırı Merkez'de yürütülen çalışmalarında, bir kıraathanede kumar oynandığı ve iş yerinde alkol kullanıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda iş yeri içerisinde bir masada 4 şahsın oturduğu ve iskambil oyunu oynandığı belirlendi.

Masa üzerinde 350 TL para olduğunu tespit eden ekipler, iş yerinde de sigara ve alkol kullanıldığını gördü. İş yeri işletmecisine 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

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