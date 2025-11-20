İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Çankırı'da şüpheli ölüm: Mantar toplamaya gitti cesedi bulundu

Bayramören'de mantar toplamak için ormana giden Behiye Yavuz'dan üç gün boyunca haber alınamadı. Yaşlı kadın, evine 2 kilometre mesafede hayatını kaybetmiş halde bulundu.

IHA20 Kasım 2025 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre,Çankırı'nın Bayramören ilçesi Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz (82), 17 Kasım'da mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Akşam saatlerine kadar haber alınmayan yaşlı kadın için yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. 3 gün devam eden çalışmaları neticesinde, bugün akşam saatlerinde Yavuz'un cansız bedeni evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bayramören ilçesi Yaylatepesi köyü mevkiinde, 17 Kasım 2025 tarihinde öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla ikametinden ayrılarak kaybolduğu bildirilen 82 yaşındaki kadın vatandaşımızı arama çalışmaları, üç gün süren yoğun bir faaliyetin ardından üzücü bir şekilde sonuçlanmıştır. Arama çalışmalarına, Çankırı İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç, 1 termal dron ve 2 dron, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 37 personel ve 5 araç, 1 arama köpeği, Ankara İl Jandarma Komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeği, Çankırı AFAD'dan 8 personel, 2 araç ve 1 termal dron, Ankara AFAD'dan 8 personel, 1 araç ve 1 termal dron, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 personel ve 1 araç olmak üzere, toplamda 141 resmi personel ile birlikte 30 vatandaşın desteğiyle aralıksız devam eden arama faaliyetleri neticesinde, kayıp vatandaşımız, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında evinden kuş uçuşu 2 kilometre uzak mesafede ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili adli tahkikat derhal başlatılmıştır" dedi.

