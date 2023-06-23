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Çankırı'da trafik kazası: Çok sayıda ölü var

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin park halindeki tırlara çarpması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 12:39 - Güncelleme:
Çankırı'da trafik kazası: Çok sayıda ölü var
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İ.A. (39) idaresindeki 34 CAL 074 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan 33 EMT 37 ve 06 BEN 707 plakalı tırlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polisi ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İ.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve yaralanan S.A.İ, B.A. (5), A.S. (3), U.A. (38), V.A. (36) ve Ş.S. (31) ambulanslarla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.A.İ. Çerkeş Devlet Hastanesi'nde, B.A. ise sevk edildiği Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar ise Çerkeş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tır sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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