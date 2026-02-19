İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2026 Perşembe / 3 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7751
  • EURO
    51,6318
  • ALTIN
    7014.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çankırı'daki barajlardan müjdeli haber: Son yağışlarla yüzde 20,38'e çıktı
Güncel

Çankırı'daki barajlardan müjdeli haber: Son yağışlarla yüzde 20,38'e çıktı

Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 20,38'e yükseldi.

AA19 Şubat 2026 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
Çankırı'daki barajlardan müjdeli haber: Son yağışlarla yüzde 20,38'e çıktı
ABONE OL

Kent merkezi başta olmak üzere Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldelerinin yanı sıra bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi geçen yıl ekim ayında yüzde 17,25 ölçülmüştü.

Çankırı Su Birliğinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar ve yağmurun ardından barajdaki doluluk oranı 20,38'e yükseldi.

Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, barajın su seviyesinin bitme seviyesine geldiğini ancak son yağışlarla 5-6 metre yükseldiğini söyledi.

Bu seviyenin de kritik olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Barajın en az 15 metre daha yükselmesi gerekiyor. Yağışlarımız bol olursa ancak o zaman dolar. Suyumuzu tasarruflu kullanmaya dikkat etmeliyiz. Eskiden barajın karşısındaki savaktan su taşardı, şimdi ise çok aşağıda kaldı." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.