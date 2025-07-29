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Çankırı'daki orman yangını Tosya'ya sıçradı!

Çankırı'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle Kastamonu Tosya bölgesine sıçradı. 24 TV yayınına bağlanan Yapraklı İlçe Belediye Başkanı Ömer Güngör, 'Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor. Kontrol altına almak için uğraşıyoruz' dedi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 16:51 - Güncelleme:
Çankırı'daki orman yangını Tosya'ya sıçradı!
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Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterle de müdahale edilen yangına, karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"YANGIN TOSYA'YA SIÇRADI"

Yapraklı İlçe Belediye Başkanı Ömer Güngör, yangındaki son durum hakkında 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güngör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, rüzgarın etkisinden dolayı sürekli sıçrama yapıyor. Orman Bölge Müdürlüğü'müze ait helikopterle müdahale ediliyor. Karadan da müdahalemiz sürüyor. Kontrol altına almak için uğraşıyoruz. Yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu Tosya bölgesine geçti. Müdahalelerimiz devam ediyor. Yangının çıkış sebebi şu anda bilinmiyor."

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