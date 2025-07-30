Çankırı'dan güzel haber! Orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz günü saat 12.49'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler yangına ilk müdahaleyi saat 13.07'de gerçekleştirdi. Yangın söndürme çalışmalarında toplam 132 araç ve 600 personel görev aldı. Müdahalede 7 helikopter ile birlikte 125 kara aracı (arazöz, su tankeri, iş makineleri ve destek araçları) aktif olarak kullanıldı. Personelin 210'unun AFAD gönüllüleri, orman gönüllüleri ve akredite STK'lardan oluştuğu belirtildi. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülürken, şu ana kadar 18.8 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Çankırı Valiliği, yangına ilişkin gelişmelerin Sarıkaya köyü ormanlık alanında kurulan Olay Yeri Koordinasyon Merkezi'nden 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini belirtti. Bölgede muhtemel psikososyal destek ihtiyacına karşı 4 araç ve 20 personel hazır bekletiliyor. Öte yandan Türk Kızılay tarafından yangınla mücadelede görev yapan ekiplere 600 kişilik beslenme desteği sağlandı.