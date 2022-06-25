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Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın 2. adaylığı olacak' dedi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 14:14 - Güncelleme:
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel yok. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın 2. adaylığı olacak

Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanların alt sınırı 10 yıl hapis cezası. Örgüte bağlı orman yakanların cezası ise müebbet hapistir

Orman yangınlarında hepimizin ciğeri yanıyor. Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamalara mevcut cezaların yeterli olmadığını ifade etti.

Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Bakanlık olarak çalışmaya başladık.

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