Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde bir engel yok. 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın 2. adaylığı olacak

Şu anki mevzuatımıza göre kasten orman yakanların alt sınırı 10 yıl hapis cezası. Örgüte bağlı orman yakanların cezası ise müebbet hapistir



Orman yangınlarında hepimizin ciğeri yanıyor. Cumhurbaşkanımız dün yaptığı açıklamalara mevcut cezaların yeterli olmadığını ifade etti.



Bu cezaların yeniden ele alınmasında biz de Adalet Bakanlığı olarak fayda görüyoruz. Bakanlık olarak çalışmaya başladık.