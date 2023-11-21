CANLI AFAD Başkanı Memiş: Geminin konumunu tespit ettik

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in açıklamalarından satır başları;

"Geminin konumunu tespit ettik. Batan gemide 1 ölü, 11 kayıp var. 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Bir mürettebatın maalesef cansız bedenine ulaşmıştık. Diğer mürettebat için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 159 kişilik arama tarama ve kurtarma ekibimiz var. Aşırı yağıştan dolayı Ereğli ilçe merkezinde de hasarlar olmuştu. Zarar tespit çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, bugün inşallah tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın zararlarını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz."