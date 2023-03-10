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Fatih Erbakan ile görüşme... AK Partili Yıldırım: Çok verimli faydalı bir görüşme gerçekleştirdik

Fatih Erbakan ile görüşen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Çok verimli faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki birlikte yol yürüyelim.' dedi.

AA10 Mart 2023 Cuma 19:06 - Güncelleme:
Fatih Erbakan ile görüşme... AK Partili Yıldırım: Çok verimli faydalı bir görüşme gerçekleştirdik
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Yıldırım ve Yavuz, Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gerekli seçim takvimini paylaşacağını aktaran Yıldırım, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Partiler arası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisini ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Binali Yıldırım, "Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "En kısa zamanda cevap vereceğiz"

Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Erbakan, şu görüşleri dile getirdi:

"Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur, hayırlı sonuçlara vesile olur. Tekrardan bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu tekliflerinden, davetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum."

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