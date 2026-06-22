AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

* Bürokrasiyi azaltmak amacı ile noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Evrak bedellerinin mahkemece istenmesinde aslına uygun örneğini saklayarak aslını göndermesi, güvenli elektronik imza ile ulaştırılması imkanını getiriyoruz. Tarafların mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına imkan tanıyoruz.

* Mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Öğrenciler ve kamu görevlileri için belli uyuşmazlıklar tek hakim ile karara bağlanacak.

* İdari yargıda önemli adım atıyoruz. Bölge idare mahkemelerinde gerekçeyi düzenleyerek hızla bitirilmesi uygulamasını getiriyoruz.

* Adli Tıp Kurumu'na ilişkin de tıp ya da diş hekimliğinde doktora şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz.

* Hakimlik ve savcılık meselesinin gerektirdiği hukuki bilgi ile çözülmesi gereken konularda disiplin yaptırımına bağlıyoruz.

* Bilirkişilik müessesi teknik alanlarla sınırlı kalması için böyle bir düzenleme ile hukuk bilgisi ile neticelendirilmesi gereken davaların hızlandırılması için bunun önünü alıyoruz. Hakim ve savcıların hassasiyetini de esasa bağlıyoruz.