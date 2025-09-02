Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

AK Partili Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İsrail, Nazilerin yaptığı cinayetleri bile geride bırakacak en barbarca katliamın örneğini gerçekleştiriyor.

Filistin'in gür sesi olma konusunda en gür ses sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız BM Genel Kurulu'nda bütün konuşmalarında Filistin davasının gür sesi olacaktır. Filistin davası ve Gazze'deki soykırım BM genel kuruluna damgasını vuracaktır. Bu bir katliam şebekesi ile insanlık ittifakı arasında meseledir. İnsanlık ittifakı eninde sonunda bu katliam şebekesini yenmek zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmanın Filistin'in en gür sesi olarak BM'de ve bütün dünyada yankılanacağını görüyoruz.

Bu Zafer haftasında çok önemli gelişmeler oldu. En önemlilerin başında Çelik Kubbe ile gelinen nokta oldu. En önemli eşik geçildi. Geçmişte sıradan bir tabanca bile almamıza izin vermeyenler, bugün Türkiye'mizin savunma sanayisinini geldiği noktayı manşetlerinden indirmiyor.

Bizim savunma sanayimiz kimse için tehdit değil kendi milli güvenliğimiz için bu başarılara imza atıyoruz. Savunma sanayimizin geldiği nokta gurur vericidir. Çelik kubbenin dünyada bu kadar yankılanması Türkiye'nin öngörüsünün, Cumhurbaşkanımızın vizyonun ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. Bazı komşu ülkeler çelik kubbenin kendileri için tehdit olduğunu söylüyor. Türkiye barışın teminatıdır. Biz komşularımızla barış içerisindeyiz. Herkesin güvenliği bizim güvenliğimizdir, herkesin refahı bizim refahımız ilkesiyle hareket ediyoruz. Topyekün barış ve refah peşinde koşuyoruz.

Suriye'deki olaylar sebebiyle ve başka gelişmeler sebebiyle o kadar çok savaş gemisi Akdeniz'e gönderildi ki, neredeyse Akdeniz'de balıkçı kayığı koyacak yer kalmadı diye daha önce ifade etmiştim. Mavi vatan konusundaki gelişmeler son derece kıymetlidir. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi, gençlerimizin bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi bakımından son derece önemlidir. Gençlerin yaptığı çalışmalar, ortaya konulan icatlar, kazanımlar geleceğe denizlerde de damga vurmasını göstermesi bakımından önemlidir.

Terörsüz Türkiye konusu her zaman gündemimizde. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet başkanı olarak koyduğu iradeyle Cumhur İttifakı bu konuda yekpare bir şekilde bu konuyu sonuca ulaştırmaya kararlı olduğunu süreci başlatan taraf olarak da ifade etmiştir.