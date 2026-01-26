CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK gündemine ilişkin konuşuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Bu yıla çok yoğun bir şekilde girdik ve maalesef bu yoğunluk çok da pozitif anlamda bir yoğunluk değil, birçok alanda dünyanın krizlerle sarsıldığı bir dönemdeyiz.

'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' iç içe kol kola ve birbiriyle ayrılmaz bütünlüğe sahip iki kavram, 'Terörsüz Türkiye' 'Terörsüz Bölge'den ayrılamaz, 'Terörsüz Bölge' kavramı 'Terörsüz Türkiye' kavramından ayrılamaz.