CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: SDG terör örgütünün sabotajı sonuçsuz kaldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Ülkemize dönük sanal bahis bir operasyon olarak kullanılıyor. İllegal tarafı bunun mafya yapılanmalarıyla bağlantısı kara para tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun ülkemize toplumumuza vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koymaya çalışacağız.

Somali'nin bir parçası olan Somaliland'in İsrail tarafından tanınmasının bir takım başka siyasetlerin ipucu olduğunu, ön gelişmesi olduğunu görüyoruz. Deniz ticareti açısından oradaki bölgenin kontrol edilmesi açısından daha karanlık bir takım siyasetlerin takip edildiğini görüyoruz.

Komşumuz İran'da kaos arzu etmeyiz. İran'a dışarıdan yapılacak müdahaleler büyük krizlere yol açar. İran'da istikrarın önemini vurguluyoruz. İran'daki meseleler müzakere ve diyalog yoluyla çözülmelidir.

ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine, iç barışına ve istikrarına dönük adımların atılmaması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz. Venezuela halkıyla dayanışmamızı bir kez daha buradan ifade etmiş olalım. Venezuela halkının barış içinde mutlu bir geleceğe sahip olması için Türkiye her zaman yanlarındadır.

Suriye hükümeti SDG'ye karşı gereken tavrı ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir.

SDG terör örgütünün sabotajı sonuçsuz kaldı. Terörsüz Türkiye ve bölge hedefinin önemi bir kez daha görüldü.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye'nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır.

10 aydır SDG'nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir.

Kandil'in doğrudan müdahalesi ile süreci çatışmaya sürükleyen, olayların daha da büyümesini sağlamaya çalışan hattı da net bir şekilde gördük. Burada herhangi bir sorun büyümemesi, daha fazla kan dökülmemesi için oraya otobüsler gönderildi. Birtakım sivillerin, SDG unsurlarının kan dökülmeden çıkması için irade ortaya konuldu. Burada Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin SDG'nin birtakım odaklar tarafından cesaretlendirilerek birtakım saldırılar düzenlemesi sebebiyle Kürt kardeşlerimizin güvenliğinin riske atıldığını net bir şekilde görüyoruz.

Önemli olan Suriye'nin bütünlüğüdür. Kürt kardeşlerimiz Suriye'nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatıyla ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.